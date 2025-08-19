Débora dos Santos tem recurso negado por Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o último recurso apresentado pela defesa da cabeleireira Débora dos Santos. Seus advogados buscavam reverter ou diminuir a sentença de 14 anos de prisão. Débora ficou conhecida por usar um batom para pichar a estátua da Justiça durante os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Atualmente, ela cumpre pena em regime domiciliar.
Veja também
Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!