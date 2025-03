Decisões dos campeonatos estaduais agitam o Brasil Partidas definem finalistas e campeões em diversas regiões do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h58 (Atualizado em 11/03/2025 - 00h37 ) twitter

Atlético-MG se aproxima do sexto título consecutivo do Campeonato Mineiro

Os campeonatos estaduais em todo o Brasil estão em fases decisivas. No Rio de Janeiro , Fluminense e Flamengo se enfrentam em um clássico. Em São Paulo , Palmeiras e São Paulo disputam uma vaga na final do Paulistão , com o Corinthians já aguardando seu adversário na decisão.

Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro está próximo de conquistar o título após vencer o América Mineiro. No Rio Grande do Sul, o Internacional venceu o Grêmio fora de casa e pode até perder por um gol de diferença para levantar a taça. No Nordeste, o Bahia garantiu sua vaga na final contra o Vitória após golear o Jacuipense. Enquanto isso, no Ceará, Fortaleza e Ceará venceram suas semifinais e vão decidir o campeonato. No Pernambucano, o Sport venceu o Santa Cruz e aguarda o vencedor entre Retrô e Maguari para a final.

O São Paulo busca voltar à final do Paulistão após três anos sem vencer desde 2021. O Palmeiras almeja um tetracampeonato inédito no Campeonato Paulista e no Brasil. A partida entre Palmeiras e São Paulo será transmitida ao vivo pela RECORD diretamente do Allianz Parque.

