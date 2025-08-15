Defesa Civil emite alerta histórico para incêndios no interior paulista
Mensagem inédita avisa sobre risco elevado devido ao tempo seco
A Defesa Civil de São Paulo enviou um alerta inédito para moradores de 82 cidades do interior do estado devido ao risco aumentado de incêndios e à baixa umidade do ar. Em São Paulo, a previsão é de garoa durante a madrugada, sol entre nuvens pela manhã e temperaturas chegando até 21 graus à tarde.
Em João Pessoa, o tempo deve ser instável com pancadas de chuva mais fortes e máxima de 26 graus. Pernambuco, Amazonas e Pará registraram recentemente os maiores volumes de chuva no país. A frente fria deve intensificar as instabilidades no litoral da Bahia, enquanto ventos na costa podem causar temporais entre Sergipe e o Ceará. No Norte, chuvas intensas são esperadas do Amazonas ao Amapá.
Entre os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, prevê-se chuva moderada. No interior do Brasil, o clima deve permanecer seco e quente.
