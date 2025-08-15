Defesa Civil emite alerta histórico para incêndios no interior paulista Mensagem inédita avisa sobre risco elevado devido ao tempo seco JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h34 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta inédito para 82 cidades do interior.

O alerta é devido ao risco elevado de incêndios e baixa umidade do ar.

A previsão para São Paulo inclui garoa à noite e sol durante o dia, com temperaturas de até 21 graus.

No interior, o clima deve continuar seco e quente, enquanto outras regiões preveem chuvas intensas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Defesa Civil de São Paulo enviou um alerta inédito para moradores de 82 cidades do interior do estado devido ao risco aumentado de incêndios e à baixa umidade do ar. Em São Paulo, a previsão é de garoa durante a madrugada, sol entre nuvens pela manhã e temperaturas chegando até 21 graus à tarde.

Em João Pessoa, o tempo deve ser instável com pancadas de chuva mais fortes e máxima de 26 graus. Pernambuco, Amazonas e Pará registraram recentemente os maiores volumes de chuva no país. A frente fria deve intensificar as instabilidades no litoral da Bahia, enquanto ventos na costa podem causar temporais entre Sergipe e o Ceará. No Norte, chuvas intensas são esperadas do Amazonas ao Amapá.

Entre os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, prevê-se chuva moderada. No interior do Brasil, o clima deve permanecer seco e quente.

