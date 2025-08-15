Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Defesa Civil emite alerta histórico para incêndios no interior paulista

Mensagem inédita avisa sobre risco elevado devido ao tempo seco

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta inédito para 82 cidades do interior.
  • O alerta é devido ao risco elevado de incêndios e baixa umidade do ar.
  • A previsão para São Paulo inclui garoa à noite e sol durante o dia, com temperaturas de até 21 graus.
  • No interior, o clima deve continuar seco e quente, enquanto outras regiões preveem chuvas intensas.

 

A Defesa Civil de São Paulo enviou um alerta inédito para moradores de 82 cidades do interior do estado devido ao risco aumentado de incêndios e à baixa umidade do ar. Em São Paulo, a previsão é de garoa durante a madrugada, sol entre nuvens pela manhã e temperaturas chegando até 21 graus à tarde.

Em João Pessoa, o tempo deve ser instável com pancadas de chuva mais fortes e máxima de 26 graus. Pernambuco, Amazonas e Pará registraram recentemente os maiores volumes de chuva no país. A frente fria deve intensificar as instabilidades no litoral da Bahia, enquanto ventos na costa podem causar temporais entre Sergipe e o Ceará. No Norte, chuvas intensas são esperadas do Amazonas ao Amapá.

Entre os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, prevê-se chuva moderada. No interior do Brasil, o clima deve permanecer seco e quente.

Qual foi o alerta emitido pela Defesa Civil de São Paulo?

A Defesa Civil de São Paulo enviou um alerta inédito para moradores de 82 cidades do interior do estado, avisando sobre o risco aumentado de incêndios devido à baixa umidade do ar.


Qual é a previsão do tempo para a capital paulista?

Em São Paulo, a previsão é de garoa durante a madrugada, sol entre nuvens pela manhã e temperaturas chegando a até 21 graus à tarde.

Como está o clima em outras regiões do Brasil?

Em João Pessoa, o tempo deve ser instável com pancadas de chuva mais fortes e máxima de 26 graus. Pernambuco, Amazonas e Pará registraram recentemente os maiores volumes de chuva no país. No Norte, chuvas intensas são esperadas do Amazonas ao Amapá.


Qual é a expectativa para o clima entre os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro?

Entre os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, prevê-se chuva moderada, enquanto o interior do Brasil deve permanecer seco e quente.

Veja também


Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.