Defesas de Bolsonaro e outros acusados apresentam argumentos no STF Advogados tiveram 15 minutos para expor teses em caso de suposto golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h31 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h31 )

Advogados de Bolsonaro e demais denunciados tiveram 15 minutos para apresentar defesa ao STF

Os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete denunciados pela Procuradoria-Geral da República apresentaram suas defesas à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Cada advogado teve 15 minutos para expor suas teses. A defesa do ex-presidente argumentou que a acusação de tentativa de golpe de Estado seria inviável, pois ele ainda ocupava o cargo na época dos eventos investigados.

O advogado de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, pediu que o julgamento ocorresse no plenário do STF devido à importância do caso. A defesa de Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato à vice-presidência, questionou a condução das investigações pela Polícia Federal e negou o envolvimento do cliente nos eventos de 8 de janeiro. O advogado do general Augusto Heleno afirmou que não há provas do envolvimento do cliente na organização criminosa mencionada.

Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, teve sua defesa centrada na crítica aos indícios apresentados pela Polícia Federal. Já o advogado de Anderson Torres questionou a validade da “minuta golpista” encontrada em sua residência, alegando que o documento não possui valor jurídico. As defesas também contestaram a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, considerada fundamental para a investigação. Após a sessão, Bolsonaro usou uma rede social para criticar o julgamento no STF.

