Defesas finais de acusados em tentativa de golpe são entregues hoje Julgamento no STF de Bolsonaro e outros réus se aproxima JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para a entrega das defesas de Jair Bolsonaro e outros réus encerra hoje.

A defesa é referente à tentativa de golpe de estado e será apresentada ao STF.

Os réus incluem figuras como Alexandre Ramagem e Anderson Torres, entre outros.

O julgamento pode ocorrer até o final de setembro, após a análise das alegações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta quarta-feira (13) encerra-se o prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus apresentem suas defesas no caso de tentativa de golpe de estado. As alegações finais serão entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcando a última fase antes do julgamento.

Os réus incluem Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid. Este último colaborou com a justiça por meio de um acordo de delação premiada. As defesas tiveram um período de 15 dias para preparar seus argumentos.

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes poderá liberar o caso para julgamento na Primeira Turma do STF. A expectativa é que o julgamento ocorra até o final de setembro.

Qual é o prazo que se encerra hoje no caso de tentativa de golpe de estado?

Hoje encerra-se o prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus apresentem suas defesas no caso de tentativa de golpe de estado.

‌



Quem são os acusados envolvidos neste caso?

Os réus incluem Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid.

O que é significativo sobre Mauro Cid neste caso?

Mauro Cid colaborou com a justiça por meio de um acordo de delação premiada.

‌



Qual é a expectativa para o julgamento após a entrega das defesas?

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes poderá liberar o caso para julgamento na Primeira Turma do STF, e a expectativa é que o julgamento ocorra até o final de setembro.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!