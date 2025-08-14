Defesas finais de acusados em tentativa de golpe são entregues hoje

Prazo para a entrega das defesas de Jair Bolsonaro e outros réus encerra hoje.
A defesa é referente à tentativa de golpe de estado e será apresentada ao STF.
Os réus incluem figuras como Alexandre Ramagem e Anderson Torres, entre outros.
O julgamento pode ocorrer até o final de setembro, após a análise das alegações.
Nesta quarta-feira (13) encerra-se o prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus apresentem suas defesas no caso de tentativa de golpe de estado. As alegações finais serão entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcando a última fase antes do julgamento.
Os réus incluem Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid. Este último colaborou com a justiça por meio de um acordo de delação premiada. As defesas tiveram um período de 15 dias para preparar seus argumentos.
Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes poderá liberar o caso para julgamento na Primeira Turma do STF. A expectativa é que o julgamento ocorra até o final de setembro.
Qual é o prazo que se encerra hoje no caso de tentativa de golpe de estado?
Hoje encerra-se o prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus apresentem suas defesas no caso de tentativa de golpe de estado.
Quem são os acusados envolvidos neste caso?
Os réus incluem Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid.
O que é significativo sobre Mauro Cid neste caso?
Mauro Cid colaborou com a justiça por meio de um acordo de delação premiada.
Qual é a expectativa para o julgamento após a entrega das defesas?
Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes poderá liberar o caso para julgamento na Primeira Turma do STF, e a expectativa é que o julgamento ocorra até o final de setembro.
Veja também
Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!