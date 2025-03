Depois de dois meses sem técnico, Botafogo apresenta o português Renato Paiva JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 00h08 (Atualizado em 01/03/2025 - 18h03 ) twitter

Depois de dois meses sem técnico, o Botafogo apresentou, nesta sexta (28), o português Renato Paiva. O treinador, de 54 anos, já trabalhou no Bahia em 2023. Ele vai ter um mês inteiro para tentar reorganizar o Botafogo, já que a equipe só voltará a campo no fim de março, na estreia do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta (27), Paiva acompanhou do estádio a derrota do Botafogo para o Racing, da Argentina, na final da Recopa Sul-Americana.

