Deputada federal Gleisi Hoffmann vai assumir Secretaria de Relações Institucionais

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula realizou uma nova troca na Esplanada dos Ministérios. A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo. A mudança já era esperada, pois o presidente queria Gleisi no cargo. A posse está marcada para o dia 10 de março. E ainda: Presidentes dos Estados Unidos e Ucrânia trocam acusações em reunião na Casa Branca.

