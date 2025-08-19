Deputados votam projeto de proteção digital para jovens
Proposta busca limitar acesso de menores a conteúdos impróprios
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que será votado nesta quarta-feira (20) o projeto de lei conhecido como “Adultização”. Criado pelo senador Alessandro Vieira e já aprovado no Senado, o projeto visa implementar medidas para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais.
Entre as propostas está a adoção de ferramentas pelas plataformas digitais para impedir que menores acessem conteúdos inadequados. Antes da votação, uma reunião de líderes ocorrerá nesta terça-feira (19) para discutir a urgência da pauta no plenário.
Paralelamente, o Ministério da Justiça avalia um projeto que regulamenta as redes sociais com o intuito de proteger tanto adultos quanto menores contra fraudes e comportamentos abusivos. No entanto, a oposição expressa preocupações sobre possíveis restrições à liberdade de expressão decorrentes dessas regulamentações.
Qual é o objetivo do projeto de lei conhecido como “Adultização”?
O projeto visa implementar medidas para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais, limitando o acesso de menores a conteúdos inadequados.
Quem é o autor do projeto e onde ele já foi aprovado?
O projeto foi criado pelo senador Alessandro Vieira e já foi aprovado no Senado.
O que está sendo discutido pelo Ministério da Justiça em relação às redes sociais?
O Ministério da Justiça avalia um projeto que regulamenta as redes sociais com o intuito de proteger tanto adultos quanto menores contra fraudes e comportamentos abusivos.
Quais são as preocupações levantadas pela oposição em relação às regulamentações propostas?
A oposição expressa preocupações sobre possíveis restrições à liberdade de expressão decorrentes dessas regulamentações.
