Desmatamento no Cerrado e Pantanal cai pela primeira vez desde 2019

Amazônia registra aumento em áreas com incêndios; Pantanal tem maior redução

  • Desmatamento no Cerrado e Pantanal caiu pela primeira vez desde 2019, com redução de cerca de 20% no Cerrado.
  • Pantanal registrou a maior redução, com uma diminuição de 72% nas áreas desmatadas.
  • Na Amazônia, desmatamento aumentou em regiões com focos de incêndio, especialmente no Mato Grosso, com um crescimento de 4%.
  • Apesar das chuvas deste ano, o perigo de queimadas ainda persiste.

 

O desmatamento no Cerrado e no Pantanal apresentou uma redução significativa até julho de 2025, conforme monitoramento por satélite realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Esta é a primeira queda registrada no Cerrado desde 2019, com uma diminuição de cerca de 20%. O Pantanal destacou-se com a maior redução entre as áreas florestais, caindo 72%.

Na Amazônia, entretanto, o desmatamento aumentou em regiões com focos de incêndio, especialmente no Mato Grosso, com um crescimento de 4%. Em áreas sem registros de fogo, houve uma redução de 8% no desmatamento. O estudo também indicou uma diminuição de 9% nas áreas afetadas por queimadas em comparação com a devastação de 2024.

Este cenário positivo ocorre apesar do período seco que atravessamos. Embora este ano tenha sido mais chuvoso em relação ao anterior, o perigo das queimadas ainda é iminente.

