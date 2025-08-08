Desmatamento no Cerrado e Pantanal cai pela primeira vez desde 2019

Desmatamento no Cerrado e Pantanal caiu pela primeira vez desde 2019, com redução de cerca de 20% no Cerrado.
O desmatamento no Cerrado e no Pantanal apresentou uma redução significativa até julho de 2025, conforme monitoramento por satélite realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Esta é a primeira queda registrada no Cerrado desde 2019, com uma diminuição de cerca de 20%. O Pantanal destacou-se com a maior redução entre as áreas florestais, caindo 72%.
Na Amazônia, entretanto, o desmatamento aumentou em regiões com focos de incêndio, especialmente no Mato Grosso, com um crescimento de 4%. Em áreas sem registros de fogo, houve uma redução de 8% no desmatamento. O estudo também indicou uma diminuição de 9% nas áreas afetadas por queimadas em comparação com a devastação de 2024.
Este cenário positivo ocorre apesar do período seco que atravessamos. Embora este ano tenha sido mais chuvoso em relação ao anterior, o perigo das queimadas ainda é iminente.
