Dez pessoas são resgatadas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Dez pessoas foram resgatadas por bombeiros no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A operação começou no domingo e durou cerca de 13 horas. O grupo enfrentou dificuldades para retornar sozinho devido ao terreno acidentado e à falta de luz natural.

Os bombeiros utilizaram equipamentos de escalada para alcançar as vítimas. Apesar das dificuldades, todos foram encontrados em boas condições e sem ferimentos. Após o resgate, o grupo recusou atendimento médico.

Assista ao vídeo - Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

