Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Dez pessoas são resgatadas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Bombeiros realizam operação de salvamento de 13 horas

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)
Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Dez pessoas foram resgatadas por bombeiros no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A operação começou no domingo e durou cerca de 13 horas. O grupo enfrentou dificuldades para retornar sozinho devido ao terreno acidentado e à falta de luz natural.

Os bombeiros utilizaram equipamentos de escalada para alcançar as vítimas. Apesar das dificuldades, todos foram encontrados em boas condições e sem ferimentos. Após o resgate, o grupo recusou atendimento médico.

Assista ao vídeo - Dez pessoas são resgatadas em trilha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ)

Veja também


Mais de 600 casas foram afetadas e uma central de ajuda foi criada para os moradores

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.