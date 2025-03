Documentos sobre assassinato de Kennedy são divulgados; Brasil é mencionado Arquivos liberados pelos EUA revelam detalhes da Guerra Fria e citam o Brasil em telegrama JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h13 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h13 ) twitter

EUA liberam o acesso a arquivos relacionados ao assassinato de John Kennedy; Brasil é citado

O governo dos Estados Unidos disponibilizou acesso a mais de 60 mil páginas de documentos referentes ao assassinato do ex-presidente John F. Kennedy, ocorrido em 1963. A divulgação foi realizada por determinação do presidente Donald Trump. Entre os documentos, há menções ao Brasil em um telegrama de 1961, destacando a relação entre líderes comunistas e políticos brasileiros.

Os arquivos, publicados pela Administração Nacional de Arquivos dos Estados Unidos, incluem quase 2.200 documentos. O assassinato de Kennedy, que aconteceu durante a Guerra Fria, gerou diversas teorias conspiratórias. Na época, Lee Harvey Oswald foi preso e apontado como o responsável pelo crime, sem ligação com outras entidades.

Durante as investigações, surgiram suspeitas de uma conexão entre Oswald e a inteligência russa. Além disso, os documentos mostram como os Estados Unidos tentavam limitar a influência comunista na América Latina. O telegrama de 1961 menciona que Mao Tsé-Tung e Fidel Castro teriam oferecido apoio a Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, para apoiar a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Brizola, no entanto, recusou a oferta por receio de uma intervenção americana e os efeitos nas relações internacionais.

