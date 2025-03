Dólar fecha em R$ 5,68 nesta segunda (17), a menor cotação do ano Principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,46%, aos 130 mil pontos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h30 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h30 ) twitter

Dólar fecha em R$ 5,68 nesta segunda (17), a menor cotação do ano

O dólar fechou na menor cotação do ano nesta segunda-feira (17), sendo negociado a R$ 5,68, com uma queda de quase 1%. Simultaneamente, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,46%, alcançando os 130 mil pontos. Essas movimentações foram impulsionadas por indicadores econômicos positivos da China que tiveram reflexos no mercado brasileiro.

