Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação do MP de São Paulo desmantela esquema de corrupção bilionário na Secretaria da Fazenda.

Seis pessoas foram detidas, incluindo empresários e auditores fiscais, como Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes.

A equipe encontrou R$ 1,8 milhão em espécie e uma nota promissória de R$ 2,3 milhões durante 20 mandados de busca e apreensão.

A Fest Shop colabora com as investigações, enquanto a defesa de Sidney Oliveira confirma acordo com o MP.

O Ministério Público de São Paulo realizou uma operação que resultou na prisão de seis suspeitos em um esquema de corrupção bilionário envolvendo a Secretaria Estadual da Fazenda. Entre os detidos estão Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da rede varejista Fast Shop.

A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão na capital, região metropolitana e interior do estado. Foram apreendidos R$ 1,8 milhão em espécie, uma nota promissória de R$ 2,3 milhões, além de aparelhos eletrônicos e esmeraldas. Artur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal apontado como líder do esquema, teria utilizado uma empresa de fachada para receber pagamentos ilegais.

A investigação revelou que o patrimônio declarado pela empresa cresceu de R$ 400 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023, com parte dos valores recebidos vindo da Fast Shop. As empresas envolvidas conseguiam ressarcimentos superiores aos valores corretos.

A Fast Shop colabora com as investigações, enquanto a Secretaria da Fazenda reforça seu compromisso no combate à sonegação fiscal. A defesa de Sidney Oliveira confirmou um acordo com o Ministério Público e optou por não comentar a prisão.

Qual foi o resultado da operação realizada pelo Ministério Público de São Paulo?

A operação resultou na prisão de seis suspeitos, incluindo empresários e auditores fiscais, envolvidos em um esquema de corrupção bilionário na Secretaria Estadual da Fazenda.

Quem são alguns dos presos na operação e qual é suas conexões empresariais?

Entre os detidos estão Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da rede varejista Fast Shop.

O que foi apreendido durante a operação do MP de São Paulo?

Foram apreendidos R$ 1,8 milhão em espécie, uma nota promissória de R$ 2,3 milhões, além de aparelhos eletrônicos e esmeraldas.

Como a Fast Shop está se comportando em relação às investigações?

A Fast Shop está colaborando com as investigações, enquanto a Secretaria da Fazenda reafirma seu compromisso em combater a sonegação fiscal.

