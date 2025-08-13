Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção
Seis pessoas foram detidas, incluindo empresários e auditores fiscais
O Ministério Público de São Paulo realizou uma operação que resultou na prisão de seis suspeitos em um esquema de corrupção bilionário envolvendo a Secretaria Estadual da Fazenda. Entre os detidos estão Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da rede varejista Fast Shop.
A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão na capital, região metropolitana e interior do estado. Foram apreendidos R$ 1,8 milhão em espécie, uma nota promissória de R$ 2,3 milhões, além de aparelhos eletrônicos e esmeraldas. Artur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal apontado como líder do esquema, teria utilizado uma empresa de fachada para receber pagamentos ilegais.
A investigação revelou que o patrimônio declarado pela empresa cresceu de R$ 400 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023, com parte dos valores recebidos vindo da Fast Shop. As empresas envolvidas conseguiam ressarcimentos superiores aos valores corretos.
A Fast Shop colabora com as investigações, enquanto a Secretaria da Fazenda reforça seu compromisso no combate à sonegação fiscal. A defesa de Sidney Oliveira confirmou um acordo com o Ministério Público e optou por não comentar a prisão.
