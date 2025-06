Drone usado por membro do PCC monitorava polícia em Diadema Aparelho também auxiliava no tráfico de drogas na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h25 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h25 ) twitter

Drone de membro do PCC é usado para monitorar movimentações da polícia em Diadema, na Grande SP

Uma investigação policial revelou que Jonathan Correia de Araújo, apontado como líder do PCC em Diadema, usava um drone para vigiar as atividades policiais e facilitar o tráfico de drogas. Além disso, ele abastecia bailes funk com bebidas roubadas.

As investigações começaram há dois anos. Em uma operação em 2023, Jonathan conseguiu escapar. Porém, durante uma nova tentativa de captura, foi baleado e morto. Ele tinha diversas passagens pela polícia por crimes como homicídio e roubo.

No local onde Jonathan foi encontrado, a polícia apreendeu armas, dinheiro, joias, celulares e o drone. No Rio de Janeiro, outra investigação analisa se um drone foi usado em um ataque com explosivos entre facções rivais.

