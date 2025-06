Drones interrompem voos em Guarulhos por suspeita de tráfico Aeroporto teve operações suspensas; drogas foram encontradas em área restrita JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drones interrompem pousos e decolagens por quase uma hora no Aeroporto de Guarulhos (SP)

A presença de drones suspendeu pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por quase uma hora. Seis voos foram cancelados e outros 35 desviados. Segundo a polícia, os drones serviram para distrair a segurança enquanto tentavam embarcar 160 quilos de pasta base de cocaína com destino à África do Sul.

Um piloto alertou sobre um drone próximo à sua aeronave durante o pouso, levando à suspensão das operações. A Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para localizar os drones e suspeitos que fugiram para uma área de mata. Entretanto, nem os operadores dos drones nem os dispositivos foram encontrados.

O aeroporto reforçou a segurança após o incidente, mas os efeitos se estenderam por mais de 12 horas. Os terminais só voltaram ao normal à tarde, com passageiros ainda enfrentando atrasos e cancelamentos. A droga foi encontrada em uma área restrita do aeroporto pela Polícia Federal.

Assista ao vídeo - Drones interrompem pousos e decolagens por quase uma hora no Aeroporto de Guarulhos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!