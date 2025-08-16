Drones térmicos ajudam a prevenir incêndios em rodovias paulistas Tecnologia inovadora visa reduzir riscos de fogo em áreas próximas a estradas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h15 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Implementação de drones térmicos em São Paulo para monitoramento de incêndios em rodovias.

Projeto do Departamento de Estradas de Rodagem classifica áreas em cinco níveis de risco utilizando dados climáticos.

Recentes incêndios destacam os desafios enfrentados pela fauna e flora locais nas rodovias.

Sistema já identificou 14 trechos de alto risco na região de Ribeirão Preto, promovendo respostas rápidas.

Um sistema pioneiro de monitoramento com drones equipados com câmeras térmicas foi implementado em São Paulo para diminuir os riscos de incêndios ao longo das rodovias. Desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o projeto utiliza dados climáticos e históricos para classificar áreas em cinco níveis de risco.

O sistema analisa fatores como umidade do solo, índice de chuva e saúde da vegetação para prever incêndios antes que ocorram. Recentes incêndios no Parque Juqueria e na Estação Ecológica do Jataí evidenciam os desafios enfrentados pela fauna e flora locais.

Além dos impactos ambientais, o fogo nas margens das rodovias afeta a segurança dos motoristas, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de acidentes. Na região de Ribeirão Preto, o sistema já identificou 14 trechos com risco muito alto de incêndio. O uso de drones térmicos permite uma rápida resposta, ajudando a proteger a biodiversidade das áreas afetadas.

Qual é o objetivo do sistema de monitoramento com drones térmicos implementado em São Paulo?

O objetivo é diminuir os riscos de incêndios ao longo das rodovias, utilizando dados climáticos e históricos para classificar áreas em cinco níveis de risco.

Quais fatores são analisados pelo sistema para prever incêndios?

O sistema analisa a umidade do solo, o índice de chuva e a saúde da vegetação para prever incêndios antes que ocorram.

Quais os impactos dos incêndios nas margens das rodovias?

Os incêndios afetam a segurança dos motoristas, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de acidentes, além de impactarem a fauna e flora locais.

Que resultados o sistema já alcançou na região de Ribeirão Preto?

Na região de Ribeirão Preto, o sistema já identificou 14 trechos com risco muito alto de incêndio.

