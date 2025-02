Duas mulheres são presas com medicamentos falsificados avaliados em R$ 200 mil em Goiânia (GO) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 12h24 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h28 ) twitter

Duas mulheres foram presas com medicamentos falsificados avaliados em R$ 200 mil em Goiânia (GO). Além dos medicamentos falsificados, havia também clandestinos. Esses remédios eram vendidos pela internet para todo o Brasil. A polícia encontrou com as suspeitas substâncias para emagrecimento, estimulantes sexuais masculinos, anabolizantes e remédios abortivos. Além dos remédios, foram apreendidas 50 porções de maconha prontas para a venda.

