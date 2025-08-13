Dubai antecipa abertura de shoppings para atividades físicas

Nove shoppings em Dubai estão abrindo suas portas mais cedo para permitir que a população pratique atividades físicas em ambientes climatizados. Essa iniciativa visa ajudar as pessoas a lidar com as altas temperaturas de agosto, que podem chegar até 50 graus.
Nos finais de semana, esses centros comerciais organizam corridas de até 10 km. A ação está programada para continuar até o final deste mês, proporcionando uma alternativa segura e confortável para a prática de exercícios.
