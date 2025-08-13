Logo R7.com
Dubai antecipa abertura de shoppings para atividades físicas

Iniciativa oferece espaços climatizados para enfrentar calor extremo

Nove shoppings em Dubai estão abrindo suas portas mais cedo para permitir que a população pratique atividades físicas em ambientes climatizados. Essa iniciativa visa ajudar as pessoas a lidar com as altas temperaturas de agosto, que podem chegar até 50 graus.

Nos finais de semana, esses centros comerciais organizam corridas de até 10 km. A ação está programada para continuar até o final deste mês, proporcionando uma alternativa segura e confortável para a prática de exercícios.

