Economia brasileira cresce pelo quarto mês seguido Banco Central registra alta de 0,2% em abril JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h07 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Economia brasileira cresce pelo quarto mês seguido, segundo índice medido pelo BC

A economia brasileira registrou crescimento pelo quarto mês consecutivo, conforme indicado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em abril, houve um aumento de 0,2%, ainda que com desaceleração em relação a março. No acumulado de 12 meses, o crescimento atinge a marca de 4%. O IBC-BR é uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), que representa a soma de tudo que é produzido no país.

Assista ao vídeo - Economia brasileira cresce pelo quarto mês seguido, segundo índice medido pelo BC

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!