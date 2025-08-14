Edson Fachin eleito presidente do STF em votação simbólica

Edson Fachin foi eleito presidente do STF em votação simbólica.
O ministro recebeu dez votos dos demais ministros e substituirá Luís Roberto Barroso.
Fachin, que está no STF desde 2015, destacou a importância do diálogo e da colegialidade.
Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente, e a posse ocorrerá em 29 de setembro.
O ministro Edson Fachin foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em uma votação simbólica realizada nesta quarta-feira. Com dez votos dos demais ministros, Fachin assume a presidência seguindo a tradição de que o ministro mais antigo que ainda não presidiu a corte assume a liderança.
Desde junho de 2015 no STF, Fachin sucederá o ministro Luís Roberto Barroso. Durante a cerimônia de eleição, ele afirmou: “Recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto o diálogo.”
Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente, e a posse de ambos está marcada para 29 de setembro.
