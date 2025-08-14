Logo R7.com
Edson Fachin eleito presidente do STF em votação simbólica

Ministro substituirá Luís Roberto Barroso por dois anos no Supremo

  • Edson Fachin foi eleito presidente do STF em votação simbólica.
  • O ministro recebeu dez votos dos demais ministros e substituirá Luís Roberto Barroso.
  • Fachin, que está no STF desde 2015, destacou a importância do diálogo e da colegialidade.
  • Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente, e a posse ocorrerá em 29 de setembro.

 

O ministro Edson Fachin foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em uma votação simbólica realizada nesta quarta-feira. Com dez votos dos demais ministros, Fachin assume a presidência seguindo a tradição de que o ministro mais antigo que ainda não presidiu a corte assume a liderança.

Desde junho de 2015 no STF, Fachin sucederá o ministro Luís Roberto Barroso. Durante a cerimônia de eleição, ele afirmou: “Recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto o diálogo.”

Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente, e a posse de ambos está marcada para 29 de setembro.

Quem foi eleito presidente do STF na votação simbólica?

O ministro Edson Fachin foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em uma votação simbólica.


Qual a tradição que Edson Fachin segue ao assumir a presidência do STF?

Fachin assume a presidência seguindo a tradição de que o ministro mais antigo que ainda não presidiu a corte assume a liderança.

Quem Edson Fachin sucede no cargo de presidente do STF?

Edson Fachin sucederá o ministro Luís Roberto Barroso como presidente do STF.


Quem foi eleito vice-presidente do STF?

Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente do STF.

