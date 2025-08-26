Edu Ribeiro anuncia que será pai pela terceira vez: ‘Felicidade nem coube na foto’
Âncora do Jornal da Record surpreendeu os fãs com a notícia
O apresentador do Jornal da Record, Edu Ribeiro, emocionou fãs, amigos e familiares ao anunciar a segunda gravidez da esposa Kátia Ribeiro, no último domingo (24).
Em uma publicação nas redes sociais, o apresentador e a esposa apareceram segurando um teste de gravidez positivo ao lado da primeira filha do casal, Malu, de 3 anos.
O âncora também é o pai de Beatriz, que completou 15 anos em janeiro.
No post, Edu escreve sobre a emoção da nova notícia: “Estamos Grávidos! O Senhor nosso Deus havia mandado dizer que a obra Dele em nossa família ainda não tinha se encerrado. (...) Acho que a felicidade nem coube na foto! Em breve, a gente mostra e conta mais sobre como foi esse momento. Viva Jesus! O Espírito Santo de Deus é conosco”.
O apresentador completou sobre a reação da filha Malu: “A Bibi, que já era irmã mais velha, vai compartilhar o posto agora com a Malu. Olha a carinha dela de alegria!”, completou.
Eleandro Passaia, apresentador do Balanço Geral, deixou um recado para o colega de emissora: “Parabéns, que essa família linda seja cada vez mais feliz”. Chris Lemos, colega de bancada no Jornal da Record, comentou: “Felicidades a essa família linda, com uma nova sementinha que virá!”.
Confira a postagem:
O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sexta, às 19h55 e, aos sábados, a partir das 19h45, na tela da RECORD.