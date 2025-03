Eduardo Bolsonaro se licencia do cargo e busca asilo nos EUA Deputado do PL de São Paulo afirma querer focar em direitos humanos e punições JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h28 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h28 ) twitter

Eduardo Bolsonaro pede licença do cargo de deputado e afirma que ficará nos EUA

O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciou sua licença da Câmara dos Deputados para permanecer nos Estados Unidos, onde deve solicitar asilo político. Em vídeo, ele afirmou que a licença será sem remuneração para buscar punições para autoridades brasileiras que considera violadoras desses direitos.

A licença pode durar até 120 dias, sem previsão de retorno ao Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do filho durante uma visita ao Senado, apoiando-o apesar da distância familiar.

A decisão foi tomada no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes arquivou um pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro. Com isso, o PL teve que ajustar seus planos para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, agora sob a presidência do deputado Filipe Barros.

Enquanto isso, a votação do Orçamento da União está pendente devido a compromissos internacionais dos líderes do Congresso. O STF e o ministro Alexandre de Moraes não comentaram as declarações de Eduardo Bolsonaro.

