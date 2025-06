Eduardo Ribeiro apresenta o Jornal da Record Âncora noticia os principais fatos do dia no telejornal multiplataforma JR na TV|Do R7 13/06/2025 - 21h43 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h44 ) twitter

Eduardo Ribeiro é um dos âncoras do Jornal da Record Edu Moraes/RECORD

Em mais de vinte anos de carreira, Eduardo Ribeiro se especializou em coberturas jornalísticas ao vivo. Passou por emissoras de rádio, jornais, portais de internet e três das principais emissoras de TV do Brasil.

Começou no Paraná, aos 18 anos, onde cursou Jornalismo e criou um programa de rádio pautado exclusivamente pelos ouvintes.

Foi âncora da CBN e da TV Bandeirantes até se mudar para São Paulo, em 2006, onde cobriu para o Jornal da Band a atividade de grupos paramilitares na Colômbia e o trabalho das forças de paz da ONU no Haiti.

Eduardo foi repórter especial do Jornal da Record e âncora da edição de sábado do telejornal por sete anos. Nesse período, participou de todas as principais coberturas jornalísticas da RECORD.

Entre elas, se destacam julgamentos criminais de repercussão nacional, os principais fatos da Operação Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff, as prisões dos ex-presidentes Lula e Michel Temer, a eleição de Jair Bolsonaro, os três últimos ciclos olímpicos e a crise humanitária que atingiu as fronteiras do Brasil, da Colômbia e da Venezuela.

Depois, o jornalista passou a apresentar o Domingo Espetacular e, na sequência, o Fala Brasil.

Atualmente, Eduardo Ribeiro é âncora do Jornal da Record, ao lado de Christina Lemos.