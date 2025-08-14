Educação digital visa proteger idosos de fraudes online Letramento digital ensina segurança online para maiores de 60 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h39 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 500 denúncias de crimes digitais envolvendo idosos foram registradas no Brasil em 2023.

Escolas oferecem cursos de Letramento Digital gratuitos para maiores de 60 anos.

O curso visa ensinar a identificar fraudes e realizar compras online com segurança.

141 unidades na capital paulista promovem inclusão digital e segurança para os idosos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Este ano, mais de 500 denúncias de crimes digitais envolvendo idosos foram registradas no Brasil. Para enfrentar essa situação, escolas oferecem cursos de letramento digital destinados a pessoas com mais de 60 anos. Nessas aulas, os participantes aprendem a identificar fraudes e realizar compras online com segurança.

O curso é uma resposta ao aumento significativo nos casos de estelionato digital nos últimos quatro anos, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Até agosto, o Disque 100 registrou um número expressivo de denúncias contra idosos.

As aulas são oferecidas gratuitamente em 141 unidades na capital paulista, promovendo inclusão digital e segurança para os mais velhos.

Quantas denúncias de crimes digitais envolvendo idosos foram registradas no Brasil este ano?

Este ano, mais de 500 denúncias de crimes digitais envolvendo idosos foram registradas no Brasil.

‌



O que é o curso de Letramento Digital oferecido a pessoas com mais de 60 anos?

O curso de letramento digital ensina os participantes a identificar fraudes e realizar compras online com segurança.

Qual foi o impacto do aumento de estelionatos digitais nos últimos quatro anos?

O curso é uma resposta ao aumento significativo nos casos de estelionato digital, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e até agosto, o Disque 100 registrou um número expressivo de denúncias contra idosos.

‌



Onde as aulas de Letramento Digital estão sendo oferecidas?

As aulas são oferecidas gratuitamente em 141 unidades na capital paulista, promovendo inclusão digital e segurança para os mais velhos.

