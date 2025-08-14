Educação digital visa proteger idosos de fraudes online
Letramento digital ensina segurança online para maiores de 60 anos
Este ano, mais de 500 denúncias de crimes digitais envolvendo idosos foram registradas no Brasil. Para enfrentar essa situação, escolas oferecem cursos de letramento digital destinados a pessoas com mais de 60 anos. Nessas aulas, os participantes aprendem a identificar fraudes e realizar compras online com segurança.
O curso é uma resposta ao aumento significativo nos casos de estelionato digital nos últimos quatro anos, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Até agosto, o Disque 100 registrou um número expressivo de denúncias contra idosos.
As aulas são oferecidas gratuitamente em 141 unidades na capital paulista, promovendo inclusão digital e segurança para os mais velhos.
