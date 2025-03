Em busca do tetra, Palmeiras precisa da quarta virada seguida em finais do Paulistão JR na TV|Do R7 17/03/2025 - 21h59 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h34 ) twitter

No confronto contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Paulistão, o Palmeiras criou mais chances que o rival, mas não fez um bom clássico. O torcedor lembra que foi assim, perdendo na primeira decisão, que o time foi tricampeão paulista. A derrota deste domingo (16) derrubou um tabu que já durava quatro anos. Desde 2021, o Palmeiras não perdia jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista.

