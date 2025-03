Em visita ao Japão, Lula se encontra com família imperial e empresários ligados à carne Presidente busca eliminar barreiras à carne brasileira no mercado japonês JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h23 ) twitter

No Japão, Lula é recebido por família imperial e se encontra com empresários de exportação de carne

Durante sua visita oficial ao Japão, o presidente Lula foi recebido pela família imperial em uma cerimônia de boas-vindas. Em seguida, ele se reuniu com empresários do setor de exportação de carne para discutir a ampliação dos negócios entre os dois países. A meta imediata é remover as restrições à entrada da carne brasileira no Japão.

Lula destacou a importância dos investimentos japoneses no Brasil e incentivou empresários a explorarem oportunidades em diversas regiões brasileiras. O Brasil está prestes a receber um importante reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação, facilitando o comércio de carne suína e bovina com o Japão. Uma comitiva japonesa deve visitar o Brasil para avaliar a situação e iniciar exportações ainda este ano.

O Japão é um parceiro comercial significativo para o Brasil na Ásia, sendo um dos principais investidores no país. Embora o fluxo comercial tenha diminuído desde seu auge em 2011, Lula planeja discutir novas oportunidades de investimento em um discurso a empresários locais e em uma reunião com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba. A visita incluiu um encontro com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, seguido de um banquete oficial.

