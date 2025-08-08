Embaixada dos EUA critica Alexandre de Moraes e STF

A embaixada dos EUA critica o ministro Alexandre de Moraes e o STF em uma rede social.
O recurso da defesa de Jair Bolsonaro sobre sua prisão domiciliar será analisado pela Primeira Turma do Supremo.
A postagem da embaixada menciona alegações de censura e violação de direitos humanos contra Bolsonaro.
Moraes autorizou visitas médicas a Bolsonaro, mas negou pedidos para visitas políticas.
A embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou outros membros do Supremo Tribunal Federal em uma rede social. Moraes planeja apresentar à Primeira Turma do Supremo um recurso da defesa que solicita a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os advogados alegam que ele não foi impedido de dar entrevistas ou participar de eventos públicos e pedem que a decisão seja revisada em plenário físico.
A postagem da embaixada incluiu a tradução de um texto de um oficial do Departamento de Estado, acusando Moraes de censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. O texto menciona violações de direitos humanos resultando em sanções sob a Lei Magnitsky, determinadas pelo governo Trump. O STF não respondeu oficialmente, mas membros afirmaram que não se sentirão intimidados.
Conforme o regimento interno do Supremo, recursos contra decisões individuais devem ser julgados pela turma em que o ministro atua, neste caso, a Primeira Turma. Além disso, Moraes autorizou visitas médicas a Bolsonaro, mas negou pedidos genéricos para visitas políticas. Em caso de internação, o tribunal deve ser notificado em até 24 horas. Recentemente, Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
