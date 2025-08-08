Embaixada dos EUA critica Alexandre de Moraes e STF Recurso sobre prisão domiciliar de Bolsonaro será analisado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 22h51 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A embaixada dos EUA critica o ministro Alexandre de Moraes e o STF em uma rede social.

O recurso da defesa de Jair Bolsonaro sobre sua prisão domiciliar será analisado pela Primeira Turma do Supremo.

A postagem da embaixada menciona alegações de censura e violação de direitos humanos contra Bolsonaro.

Moraes autorizou visitas médicas a Bolsonaro, mas negou pedidos para visitas políticas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou outros membros do Supremo Tribunal Federal em uma rede social. Moraes planeja apresentar à Primeira Turma do Supremo um recurso da defesa que solicita a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os advogados alegam que ele não foi impedido de dar entrevistas ou participar de eventos públicos e pedem que a decisão seja revisada em plenário físico.

A postagem da embaixada incluiu a tradução de um texto de um oficial do Departamento de Estado, acusando Moraes de censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. O texto menciona violações de direitos humanos resultando em sanções sob a Lei Magnitsky, determinadas pelo governo Trump. O STF não respondeu oficialmente, mas membros afirmaram que não se sentirão intimidados.

Conforme o regimento interno do Supremo, recursos contra decisões individuais devem ser julgados pela turma em que o ministro atua, neste caso, a Primeira Turma. Além disso, Moraes autorizou visitas médicas a Bolsonaro, mas negou pedidos genéricos para visitas políticas. Em caso de internação, o tribunal deve ser notificado em até 24 horas. Recentemente, Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Veja também

‌



Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dois aviões quase batem antes de decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo PM revela detalhes do caso de brasileira investigada por matar cinco filhos em Minas Gerais Homem acusado de matar morador de rua é preso em São Paulo Passarelas formadas por cordas viram solução para atropelamentos de animais em rodovias no RS Confira a previsão do tempo para esta sexta (08) Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, segundo SUS Quase 400 pessoas são presas durante operação de combate à violência contra a mulher no Brasil Polícia Militar realiza operação para prender suspeitos de roubo em Paraisópolis, na zona sul de SP Estados Unidos dobram recompensa por informações sobre paradeiro de Nicolás Maduro Minuto JR: homem é preso durante operação no Complexo da Pedreira no Rio de Janeiro Desmatamento no Cerrado cai pela primeira vez no Brasil desde 2019 Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos no Brasil Benjamin Netanyahu diz que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza Putin diz que pode se encontrar com Donald Trump para negociar possível fim da guerra da Ucrânia JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa Lula conversa com primeiro-ministro da Índia sobre taxas de 50% impostas pelos EUA Justiça torna réu ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada dentro de elevador Lista de sobretaxas comerciais aplicadas pelos EUA entra em vigor nesta quinta-feira (07) Senadores de oposição alegam ter apoio para pedido de impeachment de Alexandre de Moraes Tarifaço: após reunião com governadores, Tarcísio de Freitas cobra ações do governo federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!