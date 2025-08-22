Embaixada dos EUA defende liberdade de expressão após indiciamento de Eduardo Bolsonaro Declaração nas redes sociais reforça a primeira emenda dos EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h23 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h23 ) twitter

Embaixada dos EUA no Brasil se manifesta nas redes sociais após a PF indiciar Eduardo Bolsonaro

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil se pronunciou nas redes sociais após a Polícia Federal indiciar o deputado federal Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. A declaração destacou que, sob a administração do presidente Trump, nenhum governo estrangeiro pode censurar a liberdade de expressão de pessoas ou empresas sob jurisdição americana.

O comunicado também afirmou que nenhum juiz ou tribunal estrangeiro tem autoridade para invalidar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura o direito à liberdade de expressão. A mensagem da embaixada foi uma tradução de um pronunciamento de Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos EUA.

Assista ao vídeo - Embaixada dos EUA no Brasil se manifesta nas redes sociais após a PF indiciar Eduardo Bolsonaro

