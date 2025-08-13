Empresário acusa advogada e escrivão de extorsão em São Paulo Áudios revelam pedido de R$ 300 mil para encerrar investigação policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h05 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um empresário de São Paulo acusa advogada e escrivão de extorsão.

Foi solicitado o pagamento de R$ 300 mil para encerrar investigação policial.

Áudios comprovam a tentativa de convencimento para o pagamento da quantia exigida.

A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso e a advogada aguarda audiências na OAB.

Um empresário de São Paulo acusa uma advogada e um escrivão da Polícia Civil de extorsão. Ele afirma que foi solicitado o pagamento de R$ 300 mil para interromper uma investigação contra ele. Áudios revelam a tentativa de convencê-lo a pagar a quantia exigida.

O caso teve início com uma intimação assinada pelo escrivão Luiz Carlos Fenóglio. Durante uma operação de busca na residência do empresário Patrick Tavares, seu cunhado foi levado à delegacia apesar de não ser o alvo do mandado. O jovem relatou que gravações feitas por ele foram apagadas pelos policiais.

Patrick acredita que a acusação de estelionato é uma tentativa de pressioná-lo a pagar propina. A advogada Milena Gimenez teria contatado Patrick antes da entrega da intimação, sugerindo um acerto financeiro. Após contratar um novo advogado, Patrick descobriu que o escrivão foi transferido com o inquérito para outra delegacia.

A Corregedoria da Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o caso. A Secretaria da Segurança Pública informou que está recolhendo depoimentos para esclarecer a situação. Milena Gimenez foi denunciada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e aguarda audiências no Tribunal de Ética e Disciplina. Com medo de represálias, Patrick e seu cunhado deixaram São Paulo.

Qual é a acusação feita pelo empresário contra a advogada e o escrivão?

Um empresário de São Paulo acusa uma advogada e um escrivão da Polícia Civil de extorsão, alegando que foi solicitado o pagamento de R$ 300 mil para encerrar uma investigação contra ele.

Como começou o caso envolvendo o empresário Patrick Tavares?

O caso teve início com uma intimação assinada pelo escrivão Luiz Carlos Fenóglio. Durante uma operação de busca na residência de Patrick Tavares, seu cunhado foi levado à delegacia, embora não fosse o alvo do mandado, e relatou que gravações feitas por ele foram apagadas pelos policiais.

O que a advogada Milena Gimenez teria sugerido ao empresário?

A advogada Milena Gimenez teria contatado Patrick antes da entrega da intimação, sugerindo um acerto financeiro.

Quais medidas foram tomadas após as denúncias do empresário?

A Corregedoria da Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o caso. A Secretaria da Segurança Pública está coletando depoimentos para esclarecer a situação, enquanto Milena Gimenez foi denunciada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e aguarda audiências no Tribunal de Ética e Disciplina.

