Empresário brasileiro sofre agressão em Lisboa por xenofobia Vítima foi atingida por um soco inglês após ser identificada como brasileira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h52 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h52 )

Brasileiro atacado com soco inglês em Portugal tem queixo partido ao meio; suspeita é de xenofobia

Em Lisboa, um empresário carioca foi agredido por três homens que usaram um soco inglês para partir seu queixo ao meio. A agressão ocorreu em uma rua movimentada da capital portuguesa, motivada pelo fato de ele ser brasileiro. A vítima, que não quis se identificar, sofreu duas fraturas e precisou de placas de titânio no rosto. Após uma semana hospitalizado, ainda enfrenta dificuldades para mastigar.

O empresário está recebendo apoio jurídico do consulado brasileiro e pretende formalizar uma queixa crime no Ministério Público Português. Ele vive em Portugal há sete anos e já tinha conhecimento de relatos de xenofobia, mas não esperava ser alvo de tal violência. A polícia ainda não identificou os agressores. Um estudo de uma associação brasileira em Portugal revelou que 78% dos entrevistados percebem um aumento na violência das manifestações de ódio, com brasileiros frequentemente sendo as maiores vítimas.

