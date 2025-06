Empresário é enganado por falsos prestadores em plataforma online Golpistas aplicam fraudes em São Paulo usando plataformas digitais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h51 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h51 ) twitter

Criminosos se passam por prestadores de serviço em plataforma na internet para aplicar golpes

Em São Paulo, criminosos têm se passado por prestadores de serviços em plataformas digitais para aplicar golpes financeiros. Um empresário sofreu um prejuízo de R$6 mil ao tentar solucionar um problema hidráulico em sua casa. Os golpistas utilizam anúncios online e depoimentos falsos para ganhar a confiança das vítimas.

O golpe pode ocorrer de diferentes maneiras, como a solicitação de um pagamento via PIX antecipado, após o qual os criminosos desaparecem, ou durante o pagamento com cartão, quando valores muito superiores ao combinado são cobrados. No caso do empresário, o suspeito alegou a necessidade de uma peça e cobrou um valor exorbitante, que só foi percebido após a transação.

Outra vítima, uma advogada que também preferiu não se identificar, passou por uma situação semelhante. Ela foi cobrada em mais de R$1.400 por uma peça que custava apenas R$9,90. A Federação Brasileira de Bancos orienta que as vítimas comuniquem o banco e registrem um boletim de ocorrência para tentar recuperar o valor perdido.

A plataforma digital mencionada nas fraudes declarou que está intensificando suas medidas de segurança e que, nos últimos cinco meses, houve uma redução de 50% nos casos de golpes.

