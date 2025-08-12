Logo R7.com
Empresário é preso após matar gari em discussão de trânsito em BH

O confronto começou quando o empresário se desentendeu com a motorista de um caminhão de lixo

  • René Junior, empresário, foi preso após matar o gari Laudemir de Sousa Fernandes em BH.
  • O crime ocorreu durante uma discussão de trânsito sobre obstrução de rua.
  • René usou uma arma que pertence à sua esposa, que é delegada da Polícia Civil.
  • Laudemir foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

 

A polícia prendeu um empresário suspeito de matar um gari durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. O homem foi localizado em uma academia após a polícia rastrear o veículo utilizado no crime.

O confronto começou quando o empresário se desentendeu com a motorista de um caminhão de lixo, que ele alegou estar obstruindo a rua. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O caso gerou indignação entre os colegas presentes.

Quem foi preso após a morte do gari em Belo Horizonte?

Um empresário, foi preso suspeito de matar um gari durante uma discussão de trânsito.

Como a polícia localizou o empresário?

A polícia rastreou o veículo utilizado no crime e encontrou o suspeito em uma academia.


Qual foi a causa da discussão que levou ao crime?

A discussão começou quando o empresário se desentendeu com a motorista de um caminhão de lixo, que ele alegou estar obstruindo a rua.

