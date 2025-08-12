Empresário é preso após matar gari em discussão de trânsito em BH

René Junior, empresário, foi preso após matar o gari Laudemir de Sousa Fernandes em BH.
O crime ocorreu durante uma discussão de trânsito sobre obstrução de rua.
René usou uma arma que pertence à sua esposa, que é delegada da Polícia Civil.
Laudemir foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.
A polícia prendeu um empresário suspeito de matar um gari durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. O homem foi localizado em uma academia após a polícia rastrear o veículo utilizado no crime.
O confronto começou quando o empresário se desentendeu com a motorista de um caminhão de lixo, que ele alegou estar obstruindo a rua. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O caso gerou indignação entre os colegas presentes.
Quem foi preso após a morte do gari em Belo Horizonte?
Um empresário, foi preso suspeito de matar um gari durante uma discussão de trânsito.
Como a polícia localizou o empresário?
A polícia rastreou o veículo utilizado no crime e encontrou o suspeito em uma academia.
Qual foi a causa da discussão que levou ao crime?
A discussão começou quando o empresário se desentendeu com a motorista de um caminhão de lixo, que ele alegou estar obstruindo a rua.
Veja também
Repórter teria ligação com o Hamas, diz o governo israelense; Al-Jazeera e Hamas negam envolvimento
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!