Empresário Renê Junior confessa que matou gari em Belo Horizonte (MG) Família da vítima busca bloqueio de R$ 3 milhões para indenização JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA René Junior confessou ter matado um gari acidentalmente em Belo Horizonte.

A família da vítima pediu o bloqueio de R$ 3 milhões para garantir indenização.

O empresário alegou que o disparo ocorreu durante um desentendimento e que portava a arma por segurança.

O Ministério Público solicitou o bloqueio dos bens de René e sua esposa para proteger o patrimônio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Renê Junior confessou ter matado um gari em Belo Horizonte durante um interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios. Ele admitiu o crime após a apresentação de provas que incluíam imagens, depoimentos e um laudo confirmando que o disparo partiu da arma de sua esposa. A família da vítima solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 3 milhões para assegurar uma futura indenização.

O empresário alegou portar a arma por segurança devido ao desconhecimento do trajeto até a empresa. Ele afirmou que saiu do carro armado para intimidar trabalhadores após um desentendimento, mas disse que o disparo foi acidental. Renê também afirmou que sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino, desconhecia o fato de ele ter saído armado. Ela está sob investigação pela corregedoria da polícia.

O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça o bloqueio dos bens de Renê e sua esposa para evitar a dilapidação do patrimônio. Renê Junior está atualmente sem representação legal após seu escritório de advocacia desistir do caso.

O que aconteceu em Belo Horizonte envolvendo Renê Junior?

Renê Junior confessou ter matado acidentalmente um gari durante um interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios, admitindo o crime após a apresentação de provas, incluindo imagens e depoimentos.

‌



Qual é a reação da família da vítima em relação ao incidente?

A família da vítima solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 3 milhões para assegurar uma futura indenização.

O que Renê Junior alegou sobre a posse da arma e as circunstâncias do disparo?

Renê afirmou que portava a arma por questões de segurança devido ao desconhecimento do trajeto até a empresa e que o disparo foi acidental após ele sair do carro armado para intimidar trabalhadores.

‌



Quais são as implicações legais para Renê Junior e sua esposa, Ana Paula Balbino?

O Ministério Público de Minas Gerais pediu o bloqueio dos bens de Renê e sua esposa para evitar a dilapidação do patrimônio, e Renê está sem representação legal após seu escritório de advocacia desistir do caso.

Veja também

‌



A polícia descobriu que os vídeos eram gravados e divulgados pelo próprio pai da criança

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Criança de 10 anos é flagrada fazendo manobras perigosas em moto Publicações na internet escancaram uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica Justiça condena duas influenciadoras a 12 anos de prisão por racismo contra duas crianças Polícia Federal investiga desvio de mais de R$ 50 milhões do Fundeb Criança tem morte cerebral confirmada após ser atingida por tiros na Baixada Fluminense Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli e nega pedido de prisão domiciliar Decisão de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercute no mercado financeiro Minuto JR: Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos para presídio da Paraíba Câmara aprova urgência para discutir projeto da 'adultização' EUA anunciam aumento de tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio Entenda o que é o veranico, fenômeno que pode acontecer durante o outono e o inverno Especialistas alertam para leitura de termos de uso ao contratar serviço digital Set Expo 2025: CEO da RECORD defende união das emissoras para o futuro da TV no país Radares de rodovias federais são desligados por falta de recursos para manutenção Mediadores de cessar-fogo entre Israel e Hamas aguardam resposta israelense à proposta de trégua Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no Corinthians Nicólas Maduro diz que vai mobilizar milhões de milicianos para lutar contra 'ameaças' dos EUA Donald Trump diz que Putin talvez não queira acordo para o fim da guerra da Ucrânia Presidente Lula recebe integrantes da cúpula do Republicanos para almoço União Brasil e PP oficializam federação com uma das maiores bancadas do Congresso

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!