Empresário Renê Junior confessa que matou gari em Belo Horizonte (MG)

Família da vítima busca bloqueio de R$ 3 milhões para indenização

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • René Junior confessou ter matado um gari acidentalmente em Belo Horizonte.
  • A família da vítima pediu o bloqueio de R$ 3 milhões para garantir indenização.
  • O empresário alegou que o disparo ocorreu durante um desentendimento e que portava a arma por segurança.
  • O Ministério Público solicitou o bloqueio dos bens de René e sua esposa para proteger o patrimônio.

 

Renê Junior confessou ter matado um gari em Belo Horizonte durante um interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios. Ele admitiu o crime após a apresentação de provas que incluíam imagens, depoimentos e um laudo confirmando que o disparo partiu da arma de sua esposa. A família da vítima solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 3 milhões para assegurar uma futura indenização.

O empresário alegou portar a arma por segurança devido ao desconhecimento do trajeto até a empresa. Ele afirmou que saiu do carro armado para intimidar trabalhadores após um desentendimento, mas disse que o disparo foi acidental. Renê também afirmou que sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino, desconhecia o fato de ele ter saído armado. Ela está sob investigação pela corregedoria da polícia.

O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça o bloqueio dos bens de Renê e sua esposa para evitar a dilapidação do patrimônio. Renê Junior está atualmente sem representação legal após seu escritório de advocacia desistir do caso.

O que aconteceu em Belo Horizonte envolvendo Renê Junior?

Renê Junior confessou ter matado acidentalmente um gari durante um interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios, admitindo o crime após a apresentação de provas, incluindo imagens e depoimentos.


Qual é a reação da família da vítima em relação ao incidente?

A família da vítima solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 3 milhões para assegurar uma futura indenização.

O que Renê Junior alegou sobre a posse da arma e as circunstâncias do disparo?

Renê afirmou que portava a arma por questões de segurança devido ao desconhecimento do trajeto até a empresa e que o disparo foi acidental após ele sair do carro armado para intimidar trabalhadores.


Quais são as implicações legais para Renê Junior e sua esposa, Ana Paula Balbino?

O Ministério Público de Minas Gerais pediu o bloqueio dos bens de Renê e sua esposa para evitar a dilapidação do patrimônio, e Renê está sem representação legal após seu escritório de advocacia desistir do caso.

