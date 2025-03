Empresário suspeito de chefiar rede de fraudes com veículos usados tem a prisão decretada JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h50 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um empresário teve a prisão decretada pela justiça sob suspeita de chefiar uma quadrilha que comprava carros em nome de laranjas. Outros dois suspeitos também foram alvos da operação realizada em São Paulo. Lucas Albino Evangelista foi preso em Mauá e é considerado o braço direito do foragido Dennis Móbili Costa, que também teve mandado de prisão emitido. O terceiro integrante da quadrilha, Guilherme Souza Costa, ainda não foi encontrado. A polícia investiga um esquema onde veículos usados eram adquiridos em lotes e refinanciados com nomes falsos através de empresas fictícias. Aproximadamente 1.200 veículos foram aprendidos e há indícios de pelo menos 2.000 outros irregulares circulando na região. Mais de 100 vítimas já foram identificadas; os criminosos usavam táticas violentas para recuperar pagamentos atrasados dos contratos alugados e podem estar envolvidos com lavagem de dinheiro do crime organizado ao alugar carros para atividades ilícitas. A defesa dos investigados não foi localizada.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD