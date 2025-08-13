Empresário suspeito de matar gari em briga de trânsito é preso Enterro de Laudemir de Souza Fernandes ocorre sob clamor por justiça JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h28 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h28 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O gari Laudemir de Souza Fernandes foi morto a tiros durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte.

René Junior, empresário suspeito do crime, está preso por homicídio qualificado e ameaça.

Ele usou a arma da esposa, que é delegada, e foi detido após o incidente.

A polícia aguarda resultados da perícia sobre a arma encontrada na casa de René.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corpo do gari Laudemir de Souza Fernandes foi sepultado em Belo Horizonte após ser morto a tiros durante uma briga de trânsito. Renê da Silva Junior, empresário suspeito do crime, está detido sob acusações de ameaça e homicídio qualificado. Ele teria utilizado a arma da esposa, que é delegada.

Testemunhas relataram que Renê se descontrolou após discutir com o motorista de um caminhão de lixo. Apesar das tentativas dos garis para acalmá-lo, ele desceu do carro armado e atirou em Laudemir. Após o incidente, Renê foi preso em uma academia e seu carro apreendido.

A polícia aguarda resultados da perícia para verificar se a pistola encontrada na casa de Renê foi usada no crime. A delegada, esposa do empresário, já foi ouvida pela Corregedoria da Polícia Civil e afirmou desconhecer qualquer envolvimento do marido no crime ou acesso à arma. A defesa do empresário ainda não se pronunciou sobre o caso.

Quem é a vítima do crime e como ocorreu sua morte?

A vítima é Laudemir de Souza Fernandes, um gari que foi morto a tiros durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte.

Quem é o suspeito de cometer o homicídio e quais são as acusações contra ele?

O suspeito é Renê Junior, um empresário que está detido sob acusações de ameaça e homicídio qualificado.

Quais foram as circunstâncias que levaram ao crime?

Renê Junior perdeu o controle após discutir com o motorista de um caminhão de lixo, desceu do carro armado e atirou em Laudemir, apesar das tentativas de acalmá-lo por parte dos garis.

O que a polícia está fazendo em relação à arma utilizada no crime?

A polícia aguarda os resultados da perícia para determinar se a pistola encontrada na casa de Renê foi usada no crime.

