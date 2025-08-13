Empresário suspeito de matar gari em briga de trânsito é preso
Enterro de Laudemir de Souza Fernandes ocorre sob clamor por justiça
O corpo do gari Laudemir de Souza Fernandes foi sepultado em Belo Horizonte após ser morto a tiros durante uma briga de trânsito. Renê da Silva Junior, empresário suspeito do crime, está detido sob acusações de ameaça e homicídio qualificado. Ele teria utilizado a arma da esposa, que é delegada.
Testemunhas relataram que Renê se descontrolou após discutir com o motorista de um caminhão de lixo. Apesar das tentativas dos garis para acalmá-lo, ele desceu do carro armado e atirou em Laudemir. Após o incidente, Renê foi preso em uma academia e seu carro apreendido.
A polícia aguarda resultados da perícia para verificar se a pistola encontrada na casa de Renê foi usada no crime. A delegada, esposa do empresário, já foi ouvida pela Corregedoria da Polícia Civil e afirmou desconhecer qualquer envolvimento do marido no crime ou acesso à arma. A defesa do empresário ainda não se pronunciou sobre o caso.
