Empresário suspeito de matar gari tem prisão preventiva decretada

Imagens ajudam polícia a identificar veículo relacionado ao crime

  • Renê Júnior, empresário, teve prisão preventiva decretada após matar um gari em BH.
  • Imagens ajudaram a polícia a identificar o veículo do suspeito relacionado ao crime.
  • O crime ocorreu após uma briga de trânsito envolvendo um caminhão de lixo.
  • Renê nega envolvimento e sua esposa também é investigada por possíveis ligações com o caso.

 

O empresário Renê Júnior, suspeito de matar um gari durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte, teve sua prisão convertida para preventiva após audiência de custódia. Novas imagens mostraram o gari ferido logo após ser baleado, auxiliando a polícia na identificação do veículo do suspeito.

O incidente ocorreu quando o motorista se irritou com um caminhão de lixo que interrompia a passagem. Após ameaçar a motorista do caminhão, Renê parou seu veículo e atirou. Laudemir de Souza Fernandes foi socorrido, mas faleceu no hospital.

Durante a audiência, o juiz destacou a gravidade do crime, seu motivo fútil e a frieza na execução. Além disso, Renê já responde por lesão corporal grave contra a ex-mulher em São Paulo. Renê nega envolvimento no assassinato e afirma que o carro identificado pela polícia não é dele. A Polícia Civil investiga se a arma usada no crime pertence à esposa de Renê, que também está sob investigação por sua possível ligação com o ocorrido.

Quem é o suspeito do assassinato do gari em Belo Horizonte?

O suspeito do assassinato é o empresário Renê Júnior.


Qual foi a razão do conflito que resultou na morte do gari?

O conflito ocorreu quando Renê Júnior se irritou com um caminhão de lixo que interrompia sua passagem e, após ameaçar a motorista do caminhão, ele disparou um tiro contra o gari.

O que as novas imagens mostraram e como elas ajudaram na investigação?

As novas imagens mostraram o gari ferido logo após ser baleado, auxiliando a polícia na identificação do veículo do suspeito.


Qual foi a decisão do juiz durante a audiência de custódia de Renê Júnior?

O juiz decretou a prisão preventiva de Renê Júnior, destacando a gravidade do crime, o motivo fútil e a frieza na execução.

