Empréstimos geram inadimplência no Brasil

Juros e encargos financeiros pesam no orçamento familiar

JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento
Um levantamento revela que após o cartão de crédito, os empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil. Juros e encargos financeiros estão entre as três principais despesas das famílias brasileiras, consumindo até 10% da renda familiar. Alimentação e moradia lideram esses gastos.

As pessoas costumam recorrer a empréstimos para cobrir despesas básicas ou pagar dívidas anteriores. No entanto, muitas vezes ignoram as taxas de juros, agravando sua situação financeira. Para quem enfrenta dificuldades severas, a lei do superendividamento oferece uma alternativa. Com documentação adequada, é possível buscar ajuda no PROCON ou na Defensoria Pública para negociar um plano de pagamento justo com credores.

