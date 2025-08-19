Encontro na Casa Branca discute segurança na Ucrânia
Líderes mundiais se reúnem sem definir fim do conflito com a Rússia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na Casa Branca, líderes dos Estados Unidos e Europa discutiram a segurança da Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia. Participaram Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus como Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron.
Trump expressou otimismo sobre uma paz duradoura e rejeitou um cessar-fogo temporário proposto pela Europa. Zelensky indicou interesse em discutir a troca de territórios diretamente com Vladimir Putin em encontro futuro. Todos se comprometeram a tratar a Ucrânia como um aliado informal da aliança militar.
O encontro ocorreu após bombardeiros russos serem interceptados por caças da Otan no Ártico e um ataque à Ucrânia deixar 14 mortos.
Quem participou da reunião na Casa Branca sobre a segurança da Ucrânia?
Participaram da reunião o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus como Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron.
O que Donald Trump afirmou sobre a situação da Ucrânia?
Donald Trump expressou otimismo sobre a possibilidade de uma paz duradoura, rejeitando um cessar-fogo temporário sugerido pela Europa.
Qual foi a posição de Volodymyr Zelensky em relação ao território da Ucrânia?
Volodymyr Zelensky indicou interesse em discutir a troca de territórios diretamente com Vladimir Putin em um encontro futuro.
Qual foi o contexto do encontro na Casa Branca?
O encontro ocorreu após bombardeiros russos serem interceptados por caças da Otan no Ártico e um ataque à Ucrânia que resultou em 14 mortos.
