Entenda como o fenômeno La Niña impacta as temperaturas pelo Brasil

Os fenômenos La Niña e El Niño são os que mais influenciam o clima no planeta. Eles se caracterizam por variações na temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico equatorial. O La Niña está associado ao esfriamento das águas do Pacífico, aumentando chuvas no Norte e Nordeste do Brasil, enquanto o Sul tem seca e calor intenso. O fenômeno deve seguir até o início do outono.

