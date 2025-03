Entrega do Imposto de Renda começou nesta segunda (17); mais de 46 milhões de declarações aguardadas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 21h48 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h04 ) twitter

Começou nesta segunda (17) a entrega da declaração do Imposto de Renda. Até às 17h de hoje, mais de 560 mil documentos foram entregues. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações. A maioria, na modalidade pré-preenchido. A declaração pode ser feita no programa disponível no site da Receita Federal e, a partir de 1 de abril, também no aplicativo "Meu Imposto de Renda". A data final é 30 de maio. É obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis, como salário e aposentadoria, acima de R$ 33.888 em 2024. Na atividade rural, os que ganharam mais de R$ 169.440 no ano. O pagamento começa por pessoas que têm prioridades definidas por lei. Depois, contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix.

