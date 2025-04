Equipes de resgate encontram corpo de caseiro atacado por onça-pintada no Pantanal JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/04/2025 - 18h52 (Atualizado em 27/04/2025 - 13h00 ) twitter

No Pantanal, equipes de resgate localizaram o corpo de um caseiro dado como desaparecido desde a última segunda-feira (21). A polícia confirmou que ele foi atacado por um onça-pintada. O corpo de Jorge Ávila, de 60 anos, foi localizado a cerca de 400 metros do local do ataque. Ele era um morador antigo da região. O circuito de monitoramento do local flagrou a onça-pintada percorrendo a casa onde ele vivia meses atrás. Os restos mortais da vítima serão levados para Campo Grande (MS) e passarão por perícia.

