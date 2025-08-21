Logo R7.com
Escassez de profissionais qualificados desafia oficinas mecânicas

Falta de mão de obra atinge um terço das oficinas no Brasil

  • Um terço das oficinas mecânicas no Brasil enfrenta escassez de profissionais qualificados.
  • Estudo aponta que existem 74 mil oficinas e 300 mil trabalhadores no setor, movimentando 60 bilhões de reais anualmente.
  • Desafios incluem dificuldade em manter anúncios de emprego e a baixa permanência de jovens na profissão.
  • A valorização da carreira de mecânico e a história de Kerem destacam a crescente participação feminina no setor.

 

Uma pesquisa revela que um terço das oficinas mecânicas no Brasil enfrenta dificuldades devido à falta de trabalhadores qualificados. O estudo, conduzido por uma plataforma de análise do setor, aponta que existem 74 mil oficinas em operação, empregando cerca de 300 mil profissionais, em um mercado que movimenta 60 bilhões de reais anualmente em peças e lubrificantes.

A dificuldade em encontrar mão de obra qualificada é um desafio frequente para muitas oficinas, que mantêm anúncios de emprego por longos períodos sem sucesso. Apesar das vagas disponíveis, muitos jovens não permanecem na profissão. A modernização e valorização da carreira de mecânico são vistas como essenciais para atrair novos talentos.

A formação em mecânica automotiva oferece oportunidades imediatas para alunos dedicados. A história de Kerem, que migrou do Secretariado Executivo para se especializar em câmbios automáticos na oficina do pai, ilustra o crescimento da participação feminina no setor, com um aumento significativo desde 2019.

Qual é o principal desafio que as oficinas mecânicas no Brasil estão enfrentando atualmente?

O principal desafio enfrentado por um terço das oficinas mecânicas no Brasil é a escassez de trabalhadores qualificados.


Quantas oficinas mecânicas operam no Brasil e quantos profissionais elas empregam?

Atualmente, existem 74 mil oficinas em operação no Brasil, que empregam cerca de 300 mil profissionais.

O que pode ser feito para atrair novos profissionais ao setor de mecânica automotiva?

A modernização e a valorização da carreira de mecânico são consideradas essenciais para atrair novos talentos e fazer com que jovens permaneçam na profissão.


Como a participação feminina no setor de mecânica automotiva tem evoluído?

A história de Kerem, que se especializou em câmbios automáticos, ilustra um crescimento significativo na participação feminina no setor desde 2019.

