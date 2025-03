Especialistas ouvidos pelo JR avaliam impacto de medida do governo para reduzir preços dos alimentos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo ainda não decidiu quando começa a valer a isenção do imposto de importação para reduzir os preços de alimentos. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam se a medida pode ter impacto positivo no bolso do consumidor. O governo decidiu zerar as alíquotas de importação de dez produtos. Entre eles, carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol e massas. A medida foi discutida com representantes do setor de alimentos, como a Associação das Indústrias Exportadoras de Carnes. Em nota, a Associação Brasileira dos Supermercados manifestou apoio à proposta e afirmou que ela pode contribuir para diminuir preços e o custo de vida, especialmente, das famílias de baixa renda.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD