Esquema de fraude em venda de celulares é desmantelado

Dezessete pessoas foram presas em operação policial por envolvimento em esquema de fraude de venda de celulares.
A quadrilha operava principalmente no litoral paulista e utilizava o Pix para comprar os aparelhos.
Os criminosos solicitavam reembolso com caixas cheias de areia ou pedras, enganando a plataforma de vendas.
O prejuízo estimado à plataforma é de R$ 1,5 milhão, e as investigações continuam para localizar o líder da quadrilha.
Uma operação policial levou à prisão de 17 pessoas suspeitas de participar de um esquema fraudulento envolvendo roubo de celulares e golpes em uma plataforma de vendas online. A quadrilha operava principalmente no litoralpaulista, com uma das prisões ocorrendo em Florianópolis.
O esquema começava com a compra de celulares por meio do PIX. Após receberem os aparelhos, os criminosos solicitavam reembolso alegando devolução, mas enviavam apenas caixas preenchidas com areia ou pedras para simular o peso dos produtos originais. Funcionários da transportadora eram cúmplices no processo de troca das caixas.
O prejuízo estimado à plataforma é de R$ 1,5 milhão. Entre os detidos estão compradores fraudulentos, receptadores e funcionários da transportadora envolvidos no esquema. Todos enfrentam acusações de associação criminosa e estelionato. As investigações continuam para identificar o líder da organização criminosa.
Quantas pessoas foram presas na operação policial relacionada ao esquema de fraude?
Dezessete pessoas foram presas na operação policial.
Como funcionava o esquema de fraude envolvendo celulares?
Os criminosos compravam celulares via PIX e, após receber os aparelhos, solicitavam reembolso, enviando apenas caixas com areia ou pedras para simular o peso dos produtos.
Qual o prejuízo estimado causado à plataforma de vendas online?
O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão.
Quem são os envolvidos no esquema além dos compradores fraudulentos?
Além dos compradores fraudulentos, há receptadores e funcionários da transportadora envolvidos no esquema.
Veja também
Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!