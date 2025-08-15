Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Esquema de fraude em venda de celulares é desmantelado

Polícia prende suspeitos de golpe milionário com reembolso falso

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dezessete pessoas foram presas em operação policial por envolvimento em esquema de fraude de venda de celulares.
  • A quadrilha operava principalmente no litoral paulista e utilizava o Pix para comprar os aparelhos.
  • Os criminosos solicitavam reembolso com caixas cheias de areia ou pedras, enganando a plataforma de vendas.
  • O prejuízo estimado à plataforma é de R$ 1,5 milhão, e as investigações continuam para localizar o líder da quadrilha.

 

Uma operação policial levou à prisão de 17 pessoas suspeitas de participar de um esquema fraudulento envolvendo roubo de celulares e golpes em uma plataforma de vendas online. A quadrilha operava principalmente no litoral paulista, com uma das prisões ocorrendo em Florianópolis.

O esquema começava com a compra de celulares por meio do PIX. Após receberem os aparelhos, os criminosos solicitavam reembolso alegando devolução, mas enviavam apenas caixas preenchidas com areia ou pedras para simular o peso dos produtos originais. Funcionários da transportadora eram cúmplices no processo de troca das caixas.

O prejuízo estimado à plataforma é de R$ 1,5 milhão. Entre os detidos estão compradores fraudulentos, receptadores e funcionários da transportadora envolvidos no esquema. Todos enfrentam acusações de associação criminosa e estelionato. As investigações continuam para identificar o líder da organização criminosa.

Quantas pessoas foram presas na operação policial relacionada ao esquema de fraude?

Dezessete pessoas foram presas na operação policial.


Como funcionava o esquema de fraude envolvendo celulares?

Os criminosos compravam celulares via PIX e, após receber os aparelhos, solicitavam reembolso, enviando apenas caixas com areia ou pedras para simular o peso dos produtos.

Qual o prejuízo estimado causado à plataforma de vendas online?

O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão.


Quem são os envolvidos no esquema além dos compradores fraudulentos?

Além dos compradores fraudulentos, há receptadores e funcionários da transportadora envolvidos no esquema.

Veja também


Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.