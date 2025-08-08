Estados Unidos aplicam novas sobretaxas comerciais

Os Estados Unidos implementaram uma nova rodada de sobretaxas comerciais afetando 69 países, com tarifas variando de 10% a 41%. Entre os mais impactados estão Síria, Suíça, Laos, Mianmar e África do Sul. A Índia enfrenta atualmente uma tarifa de 25%, que poderá aumentar para 50% em três semanas caso continue comprando petróleo da Rússia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi declarou que não prejudicará os produtores locais mesmo diante de custos elevados. Em resposta, Donald Trump afirmou que não negociará com a Índia até que cesse suas transações com a Rússia.
Paralelamente, Estados Unidos e China firmaram um acordo provisório que prevê taxação de produtos chineses em 30% e americanos em 10% no mercado chinês até 12 de agosto. Apesar das tensões comerciais, as exportações chinesas para os EUA caíram 6,1% entre junho e julho; no entanto, a China expandiu suas vendas em mercados regionais, registrando um crescimento de 7,2% no mesmo período.
