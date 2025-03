Estados Unidos começam a aplicar novas tarifas de importação sobre aço e alumínio JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Estados Unidos começaram a aplicar, nesta quarta-feira (12), novas tarifas de importação sobre o aço e alumínio. O Canadá e a União Europeia responderam com taxas a produtos americanos. As autoridades canadenses anunciaram tarifas retaliatórias de US$ 20.6 bilhões sobre produtos dos Estados Unidos. O valor equivale a R$ 120 bilhões. O presidente Donald Trump defende a aplicação de sobretaxas, como forma de proteção aos empregos e à indústria dos Estados Unidos. Ele ainda afirmou que a união europeia tenta tirar vantagem dos Estados Unidos e que a imposição de tarifas é recíproca.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD