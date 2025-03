Estados Unidos deportam 238 prisioneiros para El Salvador por ordem de Donald Trump JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 18h01 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h03 ) twitter

Os Estados Unidos deportaram 238 prisioneiros para El Salvador. As deportações foram realizadas por ordem do presidente Donald Trump. Entre os presos, estão integrantes de uma facção criminosa venezuelana que é associada a sequestros, extorsões e assassinatos por encomenda. El Salvador vai cobrar dos Estados Unidos US$ 20 mil por detento. A previsão é de que eles fiquem pelo menos um ano em El Salvador.

