Estados Unidos impõem tarifas sobre aço e alumínio; Canadá e UE reagem Reunião entre EUA e Canadá discutirá novas condições comerciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h04 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estados Unidos começam a aplicar novas tarifas de importação sobre aço e alumínio

Os Estados Unidos introduziram novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio, provocando reações imediatas do Canadá e da União Europeia. O Canadá anunciou tarifas retaliatórias de US$ 20,6 bilhões (aproximadamente R$ 120 bilhões) sobre produtos americanos. A União Europeia planeja implementar suas próprias tarifas a partir de abril.

O presidente Donald Trump justifica as sobretaxas como uma medida para proteger empregos locais e a indústria americana, acusando a União Europeia de tentar se beneficiar dos Estados Unidos. Amanhã, representantes dos EUA e Canadá se reunirão em Washington para discutir melhores condições comerciais e abordar futuras tarifas que os EUA pretendem impor no próximo mês.

Assista em vídeo - Estados Unidos começam a aplicar novas tarifas de importação sobre aço e alumínio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!