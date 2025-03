Estudo aponta diferença salarial entre setores no Brasil Trabalhadores da indústria ganham cerca de 10% a mais que em outros setores JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h20 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h20 ) twitter

Trabalhadores da indústria ganham cerca de 10% a mais do que empregados de outras áreas, diz CNI

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revelou que trabalhadores do setor industrial recebem, em média, cerca de 10% a mais do que aqueles em serviços e agropecuária. No último trimestre do ano passado, o salário médio na indústria foi de R$ 3.022, enquanto no setor de serviços foi de R$ 2.682 e na agropecuária, R$ 1.792.

A diferença salarial é atribuída à necessidade das indústrias de reter trabalhadores qualificados. A pesquisa comparou salários considerando escolaridade, experiência e tempo de empresa. Apesar dos salários mais altos, a indústria enfrenta dificuldades para encontrar profissionais qualificados para todas as vagas disponíveis.

A solução proposta para a falta de mão de obra qualificada é melhorar os níveis educacionais para atender à demanda do mercado.

