Estudo revela impacto negativo do uso de telas no sono

Uso de telas antes de dormir pode prejudicar grandemente a qualidade do sono, mostra pesquisa

Uma pesquisa realizada na Noruega com mais de 45 mil adultos indica que o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir pode aumentar significativamente o risco de insônia. O estudo aponta que uma hora de exposição a telas pode elevar em 59% a probabilidade de dificuldades para dormir e fazer com que a pessoa acorde 24 minutos antes do planejado.

Especialistas destacam que a luz azul emitida por celulares e computadores interfere na produção de melatonina, hormônio essencial para o sono. A recomendação é evitar o uso de dispositivos eletrônicos de 30 minutos a uma hora antes de dormir para melhorar a qualidade do sono.

A Organização Mundial da Saúde alerta que a insônia já afeta 45% da população mundial, impactando as atividades diárias e contribuindo para problemas de saúde mental. Desligar os aparelhos antes de dormir pode ser uma medida eficaz para reduzir esses riscos.

